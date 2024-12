Plaidoyer : Sauvons l’avenir des jeunes de Marsassoum et du Diassing face à la crise de l’état civil et la problématique des faux numéros de registre !

M. Le Maire de la Commune de Marsassoum. Messieurs les maires des communes de Djibabouya – Sansamba et Bemet-Bidjini. Population de Marsassoum et du Diassing. Chères autorités locales.

L’avenir de nombreux jeunes élèves est aujourd’hui compromis à cause d’un fléau qui aurait pu être évité : l’invalidation systématique des documents d’état civil dans notre commune de Marsassoum et du Diassing.

Ces jeunes n’ont plus d’espoir et se retrouvent dans une situation tragique où ils perdent des opportunités scolaires, des concours ou même leurs diplômes à cause des anomalies liées à leurs extraits de naissance. C’est dire donc, la question de l’état civil et de sa fiabilité reste critique à Marsassoum et dans le Diassing (Sédhiou). Chaque année, de nombreux enfants, en particulier ceux qui passent des examens comme l’Entrée en Sixième, le Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE), le Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) et le Baccalauréat, échouent à cause de l’absence d’extraits ou de bulletins de naissance, ou en raison de faux numéros de registre.

Imaginez un instant la détresse de ces élèves et de leurs familles, après des années de dur labeur, confrontés au refus d’une pièce d’identité nationale ou d’un certificat de nationalité. A coup sûr dans les régions de Sédhiou, Ziguinchor ou Kolda (pour ce que je sais), un extrait provenant de Marsassoum est presque systématiquement classé invalide au Tribunal. Cette situation est bien plus qu’une anomalie administrative : c’est une aliénation pure et simple des droits fondamentaux à l’éducation et à l’identité, consacrés par notre Constitution et les conventions internationales des droits humains. Ce qui plombe l’avenir de ces jeunes !

Notons que cette situation découle non seulement de la non-déclaration des naissances, liée à la négligence ou à l’ignorance des parents sur l’importance de ces documents administratifs, de l’éloignement des mairies dans les zones rurales (même si ce n’est pas un prétexte valable !), mais aussi des pratiques frauduleuses au sein des mairies. En outre, la problématique des faux documents d’état civil est récurrente et mérite des solutions immédiates. Car, le Diassing, Marsassoum, en particulier, continuent de se trouver dans cette impasse face à ce problème grave.

Face à ce désastre, il est impératif de réagir immédiatement. Nous interpellons solennellement Le Maire de la Commune de Marsassoum, les maires du Diassing et les autorités compétentes locales à :Une réforme urgente de l’état civil par la création d’un registre fiable, accessible et numérique pour sécuriser les données d’état civil et garantir leur authenticité.

La mise en place d’une commission spéciale pour régulariser les dossiers litigieux aux fins d’accompagner les citoyens dont les extraits sont invalides afin de corriger les erreurs et restaurer leur dignité.

La sensibilisation massive des populations : initier un forum pour informer les parents sur l’importance de la déclaration de naissance, de vérifier et de sécuriser les documents d’état civil dès la naissance.

En définitive, nous appelons donc les autorités compétentes, élus locaux, parents d’élèves citoyens responsables, à prendre des mesures immédiates et concrètes pour mettre fin à cette injustice. Le temps presse, mais il n’est pas trop tard pour agir !

Mamadou Doudou NDAW

CITOYEN DU DIASSING

Président du CCJ MARSASSOUM (TEL : 77 678 83 79 – doudoundaw25@gmail.com)