Diomaye reçoit des chefs d’entreprises de France

Les Français et leurs entreprises sont-ils devenus désirables ? Il semble que oui dé. Notre bien aimé président de la République a reçu hier des ‘’patrons’’ français. Vous ne rêvez pas. Ceux qui ont pillé notre économie, qui ne paient pas d’impôts, qui ont tué nos grands-pères deviennent subitement fréquentables. Et c’est le service de communication de la présidence de la République qui nous donne l’info. “Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, ce mardi, une délégation d’entrepreneurs établis au Sénégal depuis 2014. Parmi eux figurent des enseignes comme Decathlon et Auchan, qui investissent dans la production de chaînes de valeur. Ces entreprises ont réaffirmé leur engagement à soutenir la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050, notamment à travers le développement de l’agriculture et l’accompagnement dans la formation de la jeunesse”, écrivent-ils. Interdit de rire. Pendant ce temps, nos hommes d’affaires souffrent le martyre et ne sont conviés ou associés à rien.