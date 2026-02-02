Plainte de Mame Mbaye Niang contre Sonko : L’affaire passe en audience aujourd’hui

Partager Facebook

Le Tribunal de Grande instance de Dakar va examiner aujourd’hui le dossier relatif à la plainte des avocats de Mame Mbaye contre Ousmane Sonko pour « mutation frauduleuse d’un titre foncier ». Les avocats de l’ancien ministre accusent Ousmane Sonko de s’être volontairement appauvri pour échapper au paiement d’une créance de 200 millions Fcfa suite à sa condamnation pour diffamation.

Selon les informations du quotidien L’Observateur, les avocats demandent au tribunal d’ordonner au conservateur de la propriété foncière de Grand-Dakar de réinscrire le titre foncier n°530/GR au nom de Ousmane Sonko, sous peine d’une astreinte de 10 millions Fcfa par jour de retard.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte de tensions judiciaires entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang, qui s’étaient déjà affrontés dans une affaire de diffamation. D’ailleurs, le Premier ministre a saisi ses avocats pour la révision de ce procès qui avait fait des morts.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com