Plainte de Mouhamed Diagne contre son père Madiambal : Me Demba Ciré Bathily s’en lave les mains

Dans une déclaration rendue publique, maître Demba Ciré Bathily a réagi à la plainte de Mouhamed Diagne déposée contre son père qu’il accuse de lui avoir fait signer des documents à son insu.

Sans langue de bois, l’avocat du fils indique qu’il se désolidarise totalement de cette plainte qu’il ne cautionne pas. « Les circonstances m’obligent encore à faire une mise au point. Je n’ai rien à voir avec cette plainte entre le père et le fils .Je ne la cautionne et pour être précis je la désavoue », a-t-il déclaré, mettant avant le caractère sacré de la famille qui est, selon lui, au dessus de tout.

Pour rappel, le fils de Madiambal Diagne a été placé sous bracelet électronique après un bref séjour carcéral. De même, le père en l’occurrence Madiambal Diagne est sous le coup d’un mandat d’arrêt international après s’être réfugié en France. Ils sont tous les deux mêlés dans des histoires supposées de malversations financières, d’association de malfaiteurs, entre autres.

