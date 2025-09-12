Plateau : un médecin de 75 ans aurait violé sa patiente

Partager Facebook

Dans le quartier du Plateau, l’affaire du « cabinet Dr Thermos » suscite une vive émotion. Mohamed Thermos, 75 ans, médecin de famille depuis des décennies, a été placé sous mandat de dépôt et sera jugé ce vendredi par le tribunal des flagrants délits de Dakar pour « attentat à la pudeur avec violence » sur une adolescente de 16 ans.

Selon Libération, la jeune C.C.D., venue récupérer un certificat médical, aurait subi des attouchements et des gestes déplacés du praticien. En état de choc, elle s’est réfugiée auprès de sa nounou puis de ses parents. Un certificat médical de l’Hôpital Principal confirme une lésion compatible avec son témoignage.