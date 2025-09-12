Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
medecin

Plateau : un médecin de 75 ans aurait violé sa patiente

12 septembre 2025 Actualité

Dans le quartier du Plateau, l’affaire du « cabinet Dr Thermos » suscite une vive émotion. Mohamed Thermos, 75 ans, médecin de famille depuis des décennies, a été placé sous mandat de dépôt et sera jugé ce vendredi par le tribunal des flagrants délits de Dakar pour « attentat à la pudeur avec violence » sur une adolescente de 16 ans.


Selon Libération, la jeune C.C.D., venue récupérer un certificat médical, aurait subi des attouchements et des gestes déplacés du praticien. En état de choc, elle s’est réfugiée auprès de sa nounou puis de ses parents. Un certificat médical de l’Hôpital Principal confirme une lésion compatible avec son témoignage.

Malgré ses dénégations, le médecin est accablé par d’autres éléments. Le père de la victime affirme qu’il a tenté d’étouffer l’affaire par une « médiation » hors justice. De plus, la sœur aînée de la jeune fille, vivant en France, a confié avoir déjà subi une tentative d’attouchement du même docteur.

Vérifier aussi

546954501 1340599620963237 1017827006045883670 n

Assises économiques annuelles du MEDS : Olivier Boucal met en avant les efforts du gouvernement en faveur du secteur privé

Le ministre de la fonction publique a pris part, ce jeudi, à la 24e session …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved