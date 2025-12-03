Plus de 2 millions de FCFA volés chez El Malick Ndiaye aux Mamelles

Partager Facebook

Le commissariat d’arrondissement de Dieuppeul, sous le commandement du commissaire Thioub, a mis fin aux agissements du cambrioleur en série, Amadou Ba, qui sévissait dans plusieurs quartiers huppés de Dakar. Il a été placé en garde à vue avec ses complices. Le cambrioleur avait emporté au total plus de 9 millions de francs CFA.

Son interpellation est consécutive à une information provenant d’une source bien introduite dans le milieu criminogène. Celle-ci a permis de localiser Amadou Ba, qui se présentait comme électricien en bâtiment à la cité Baraque de la Liberté 6.

C’est ainsi que des agents, déployés sur les lieux, ont pu arrêter le suspect qui a été conduit au commissariat de Dieuppeul pour audition.

Amadou Ba a reconnu avoir commis plusieurs cambriolages dans différents secteurs de Dakar, notamment à Virage, Ngor, aux Mamelles et à Liberté 6 Extension. Il a précisé avoir agi seul, dans certains cas, et en bande organisée, dans d’autres, dont avec un certain B. Z., qui est actuellement en fuite.

Lors de son audition, Amadou Ba a d’abord avoué avoir dérobé un téléphone portable appartenant à une dame du nom d’A. G. Fall. Il a également reconnu avoir cambriolé l’appartement du nommé J. C. Boulandjo où il s’est emparé d’un ordinateur portable HP 1 Terra, d’un téléphone Samsung A21, de consoles de jeux, d’une PlayStation 4 ainsi que des numéraires pour un montant total de 760 000 F CFA.

De plus, il a reconnu avoir commis plusieurs autres forfaits à la cité Mbackiyou Faye des Mamelles où il a cambriolé l’appartement de M. Sougou où il a dérobé des numéraires pour un montant total de 2 545 500 F CFA ainsi que des bijoux en or estimés à 1 540 000 F CFA.

Le voleur a aussi admis avoir visité le domicile de l’actuel président de l’Assemblée nationale, El Hadj Malick Ndiaye, aux Mamelles, et occupé présentement par son neveu, P. Mbengue. Lors de ce cambriolage, il a emporté des numéraires d’un montant total de 2 250 000 F CFA, selon des informations exclusives de Seneweb.

À la cité Comico de Ouakam, Amadou Ba a dérobé la somme de 1 800 000 F CFA au domicile du nommé M. B. Sall et avoir accédé par effraction aux domiciles de L. Sall et de C.T. Ly, situés au Virage. Le préjudice subi par ces derniers n’a pas encore été déterminé avec précision.

Interrogé sur le sort du butin, le cambrioleur a cité trois personnes qui lui ont permis d’écouler la marchandise volée. Il s’agit des nommés M. Ndour, réparateur de téléphones, et P. M. Sène, vendeur d’accessoires de téléphones. Ils auraient acheté les téléphones portables et autres matériels électroniques dérobés. Alors que le bijoutier M. Thiam aurait acquis les bijoux en or volés.

Une vie de luxe financée par le crime

Revenant sur l’usage qui a été fait de l’argent issu de ces vols, Amadou Ba a reconnu avoir acheté une moto Yamaha TMAX. Il s’est aussi payé des habits et pris en location des appartements meublés pour mener la belle vie.

Suite à ses aveux, les trois receleurs ont été aussi interpellés. M. Ndour, P. M. Sène et M. Thiam sont poursuivis pour recel, selon des sources de Seneweb proches du parquet.

Au terme de l’enquête, les quatre suspects ont été déférés hier mardi au tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Amadou Ba est lui poursuivi pour association de malfaiteurs, vols multiples commis de jour comme de nuit, en réunion, avec escalade et effraction, et usage de moyens roulants. Les trois receleurs répondront quant à eux du chef d’accusation de recel d’objets volés.

Auteur: Mor Mbaye Cissé -Seneweb