Point E : Un ouvrier frôle la mort après une chute du 8e étage

Un grave accident de chantier s’est produit, le 4 juin 2026 vers 19 heures, au Point E, où un ouvrier de 24 ans a miraculeusement survécu après avoir une chute du 8étage d’un immeuble en construction situé à proximité du ministère du Travail.

D’après le journal Libération, la victime, un ressortissant nigérien nommé M. Salimou, travaillait sur la terrasse de l’immeuble lorsque le monte-charge utilisé pour acheminer des sacs de carreaux a cédé sous le poids de la charge. Tentant de retenir l’appareil dans sa chute, l’ouvrier a été entraîné dans le vide avant d’être retenu par les cordes du dispositif.

Resté suspendu à hauteur du huitième étage, il a finalement été secouru par les sapeurs-pompiers. Souffrant d’une blessure ouverte au bras droit, il a été évacué vers l’hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour une prise en charge médicale.

Pour rappel, en septembre 2025, un ouvrier de 27 ans nommé M. Diatta, a fait une chute depuis le 9ᵉ étage sur un chantier de dix étages en construction au Point E, en face de l’IPRES. Le corps de la victime présentait de graves blessures, et malgré l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, son décès a été constaté sur place.