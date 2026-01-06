Polémique autour des véhicules des députés : Abdou Lahad Ndiaye de Pastef « recadre » Guy Marius Sagna

Partager Facebook

Les véhicules octroyés aux députés dans le cadre de leur fonction continue d’alimenter les débats. Ce matin, Guy Marius Sagna, à travers une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, a ouvertement critiqué la démarche du Président de l’Assemblée nationale et de ses collègues de la majorité dans l’attribution des véhicules pour les parlementaires.

En réaction à cette sortie de Guy Marius Sagna, le député Abdou Lahad Ndiaye reproche à son collègue de s’en prendre à 140 députés qui, selon lui, ne sont pas responsables des décisions prises par le Bureau de l’Assemblée nationale. Il estime que ces députés, qui ne siègent dans aucun comité et ne bénéficient d’aucun privilège, méritent du respect et du soutien, plutôt que des accusations de silence complice.

Poursuivant, il souligne que ces députés sont là pour faire leur travail parlementaire et qu’ils s’expriment quand un sujet les concerne. Il dénonce, ainsi, l’injustice de les accuser ou de les attaquer, alors qu’ils ne sont pas responsables des décisions prises.

Dans le même temps, Abdou Lahad Ndiaye révèle qu’il s’était retiré volontairement du tirage pour l’attribution des premiers lots de véhicules, par principe, pour laisser la place à ceux qui travaillent dans l’ombre sans bruit ni calcul.

Il appelle, à cet effet, à la justice et au respect envers ces députés qui ne sont pas responsables des décisions prises. Il estime que critiquer le système et pointer les décideurs est légitime, mais mettre tout le monde dans le même sac est injuste et inutile.

Il conclut en disant qu’il apprécie Guy Marius Sagna, mais qu’il exagère en s’en prenant à des gens qui ne sont responsables de rien.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com