Polémique autour du partenariat entre Lonase et GFM : Le Professeur Alassane Diedhiou prend la défense de Toussaint Manga

Ces derniers jours, nous assistons à une campagne de diabolisation du Directeur général de la LONASE Dr Toussaint Manga. Certains vont même dire »Toussaint travaille contre le projet ». Non, cela est archi faux, Toussaint ne triche pas et n’est pas un tricheur. Il faut mettre les choses à leur juste proportion. Dans son projet de booster la LONASE, le DG a misé sur le produit LOTO, qui dans certains pays permet de faire un chiffre d’affaires journalier d’un milliard, au Sénégal on a du mal à franchir la barre de la centaine de millions.

Pour ce faire, il a opté pour une campagne incisive dans les médias.

C’est ainsi, que des contrats ont été signés avec des groupe de presse à grande audience: RTS, GFM et Walf pour ne citer que ceux-là. Le contrat avec GFM a été depuis le mois de mai, et je ne trouve aucun mal. La question qui l’on doit se poser, pourquoi ce contrat est mis sur la place publique, quelques jours après le limogeage du Secrétaire général. On sait très bien le rôle que joue un Secrétaire général dans une administration, pourquoi une polémique autour d’un contrat signé il y a plus de trois?.

Ce qu’il faut comprendre, la gestion du DG ne plaît pas à tout le monde, dans le Jub Jubal Jubanti beaucoup ont vu leurs intérêts menacés ou des robinets fermés, ce qui leur reste à faire c’est de jeter en pâture un honnête DG.

On se rappelle ce pseudo scandale fabriqué de toutes pièces, sur un prétendu marché de gré à gré, et finalement l’ARCOP a donné raison au

DG de la LONASE.

Nous savons tous, qu’après l’ASER, et l’ONAS, il y aura toujours des scandales imaginaires que l’on va créer pour distraire les sénégalais.

Nous vous demandons DG, de faire focus sur l’essentiel, continuez à travailler pour hisser la LONASE parmi les boîtes les plus performantes de la sous région, les autorités qui vous ont nommé vous font toujours confiance.

Les ziguinchorois sont fiers de vous. En avant le JJJ!!!

Prof Alassane DIEDHIOU

Recteur de l’université de Ziguinchor