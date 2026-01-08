Polémique autour du recrutement d’enseignants-chercheurs sénégalais en Guinée : Le SUDES/ESR désapprouve la démarche de Daouda Ngom

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal / enseignement supérieur et de la recherche (Sudes/Esr) a réagi à la polémique suscitée par le recrutement d’enseignants sénégalais en Guinée, affirmant que les enseignants concernés n’ont commis aucune violation des lois et règlements. Selon le Sudes, il y a trois catégories d’enseignants concernés : les vacataires, les retraités et les permanents encore en activité.

Le syndicat estime que les vacataires et les retraités sont libres de monnayer leur talent ailleurs, tandis que les permanents n’ont pas abandonné leur poste pour rejoindre la Guinée. Le Sudes cite la loi n° 81-59, qui offre la possibilité à un enseignant-chercheur de redéfinir sa carrière sans passer nécessairement par une démission.

Toutefois, le Syndicat dit s’opposer à tout cumul d’emplois permanents et encourage la mobilité universitaire à l’échelle nationale et internationale. En revanche, le Sudes propose d’accélérer le recrutement des 500 enseignants-chercheurs, de valoriser l’expertise des retraités par un statut d’éméritat et d’améliorer l’environnement de travail dans les universités pour renforcer l’attractivité des universités sénégalaises.

Pour finir, le Syndicat invite l’État et les universitaires à travailler ensemble pour trouver des solutions durables à la crise de l’enseignement supérieur au Sénégal.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com