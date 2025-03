Polémiques autour de la mort de Moustapha BA: Adama Gaye enfonce le porte parole du gouvernement  

Partager Facebook

Les déclarations de Moustapha Ndiack Sarré, ministre et porte-parole du gouvernement, concernant la mort de l’ancien ministre des Finances, Moustapha Ba, suscitent une vive controverse. Ces propos viennent corroborer les affirmations d’ Adama Gaye, journaliste, qui avait déjà évoqué cette hypothèse en novembre 2024. Il a en effet déclaré que l’ancien ministre des finances avait été tué dans des circonstances troubles. Ainsi Adama Gaye s’estime aujourd’hui conforté par ce qu’il considère comme une reconnaissance de l’État de ses déclarations.

Cette déclaration avait conduit à une réaction immédiate des autorités, qui avaient convoqué le journaliste dès le lendemain. Il avait été gardé à vue pendant 72 heures, avant d’être déféré au parquet et jugé le 29 novembre 2024 pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Cependant suite aux propos de Moustapha Ndiack Sarré, Adama Gaye se sent conforté dans ses propos et tient à souligner qu’il ne faisait que répéter ce qu’il savait déjà. Tout en exprimant son étonnement devant la volte-face des autorités, le journaliste a fait un rappel des choses dans une vidéo. ‘’Si vous vous souvenez très bien, c’est exactement ce que j’avais indiqué de façon allusive lors d’une interview’’, a-t-il indiqué. ‘’Je m’étais appuyé sur des informations que je détenais et surtout sur le fait que le procureur de la République avait dit que la mort de Moustapha Ba n’était pas naturelle’’, a-t-il ajouté.

En à croire Adama Gaye, cette reconnaissance de la vérité, exprimée désormais par le porte-parole du gouvernement, est une forme de validation de sa position. En se réjouissant de la prise de parole officielle, le journaliste a soutenu qu’il avait raison, et qu’il n’aurait pas dû être victime d’une procédure judiciaire.

Et d’affirmer que l’État du Sénégal reconnaît ce que j’avais dit. ‘’Je n’aurais jamais dû être excité et jeté en garde à vue et forcé de faire face à un juge’’, a-t-il conclu.

MADA NDIAYE