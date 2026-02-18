Uploader By Gse7en
Police : Me Bamba Cissé coupe des têtes après la crise à l’UCAD

18 février 2026 Actualité

Face à la crise sans précédent qui secoue l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) suite à la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba, le ministre de l’Intérieur Bamba Cissé a pris des mesures radicales pour situer les responsabilités.

Le ministre Bamba Cissé a frappé fort en décidant de relever de leurs fonctions tous les responsables du commandement des hommes qui étaient sur le terrain lors des événements tragiques à l’UCAD.

Cette « coupe de têtes » ministérielle emporte plusieurs gradés :

  • Le Commissaire du secteur.
  • Trois commandants de compagnie.
  • Un lieutenant et un adjudant de police.

La fin de l’impunité sur le terrain


Par ces actes, le ministre de l’Intérieur marque sa volonté de ne laisser aucun manquement impuni après les scènes de chaos et la mort de l’étudiant. Ces sanctions administratives immédiates précèdent les conclusions de l’enquête judiciaire menée par la Sûreté Urbaine de Dakar et la DIC

