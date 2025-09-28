Uploader By Gse7en
Police : Voici les nouveaux patrons de la DIC et de l’AIBD

28 septembre 2025 Actualité

Les commissaires Waly Camara et Elhadji Baytir Sene, respectivement Commissaire spécial de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et Chef de la Division des investigations criminelles ont été remplacés.  L’ancien patron de la Dic, le Commissaire Elhadji Baytir Sene va atterrir au Commissariat central de Guédiawaye pour être le patron des Commissaires de la Banlieue, pour y remplacer le Commissaire de police principal, Daouda Bodian.


Ce dernier, aura désormais les commandes du commissariat spécial de l’AIBD. L’ancien patron de ce dernier en la personne du Commissaire Waly Camara ira au cabinet de la Direction générale de la police nationale. L’actuel Commissaire en charge du commissariat d’arrondissement de la Médina, le Commissaire principale Mamadou Ndiaye Fall, va hériter la Division des investigations criminelles comme chef.

