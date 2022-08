Politique: La section du PDS-Guédiawaye réclame le retour «sans conditions» de Karim Wade

Aprés La coordination départementale du Parti démocratique sénégalais à Guédiawaye, c’est à la section du même parti d’exiger le retour de leur candidat Karim Wade au Sénégal. La coordination départementale du Parti démocratique sénégalais a appelé à une mobilisation ce samedi pour interpeller le président Macky Sall sur le cas de leur candidat, Karim Wade, hors du pays depuis quelques années.

Les libéraux de Guédiawaye disqualifient Macky de la course à la prochaine présidentielle, d’une part, et d’autre part, se disent prêts à aller au charbon pour la restauration des droits civiques de Karim Wade. «Nous réclamons avec insistance le retour sans conditions de Karim Wade qui est notre candidat à l’élection présidentielle de 2024 et sa réhabilitation mais aussi son dédommagement pour les préjudices matériels et moraux tels que recommandé par le Comité des droits de l’homme depuis octobre 2018», affirme Bassirou Mbacké Diatta. Le coordonnateur départemental du Pds qui s’exprimait, ce samedi, lors d’un point de presse, ajoute : «Nous demandons aussi au président Macky Sall d’organiser des élections libres, démocratiques et transparentes et de se garder d’y participer car exclu constitutionnellement».

Pour sa part, le député du Pds, Khady Dièye dénonce la situation économique difficile. Elle affirme que les populations souffrent de la cherté de la vie et les entreprises ferment. «Le secteur informel est à genoux. Ce qui fait que même les vendeuses d’arachide pleurent. Tous ces problèmes sont dus à la mauvaise gestion du pouvoir de Macky Sall», dit-elle avant d’appeler à l’unité de l’opposition et au maintien de la pression sur Macky Sall qui veut, selon elle, à tout prix briguer un troisième mandat et éliminer ses adversaires.

En présence des responsables des différentes cellules départementales et des députés nouvellement élus, la coordination départementale, avec à sa tête Bass Mbacké, exige la réhabilitation de l’ancien ministre d’État Karim Wade. « Notre candidat a sa place dans le champ politique. Nous exigeons son retour parce que nous allons porter sa candidature pour les prochaines élections présidentielles de 2024. » La Fédération départementale libérale de Guédiawaye invite à une forte mobilisation autour du combat qui consiste à lutter farouchement pour le retour de Wade-fils. La coordination départementale de Guédiawaye insiste sur la mobilisation avec le respect de la procédure de vente des cartes sur le territoire national. Elle magnifie la collaboration politique franche au sein de l’inter coalition.

Pour le coordonnateur départemental Bassirou Mbacké Diatta, le parti démocratique sénégalais à travers toutes ses structures, interpelle le président Macky Sall sur le cas de leur camarade et candidat qui, selon lui, porte l’espoir du Sénégal et se dit prêt pour conduire sa destinée vers le développement, à partir de 2024.