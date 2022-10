Politique: Le Mouvement National des femmes de l’APR entame la reprise de leurs activités

Les femmes du Mouvement National de l’APR ont organisé, ce lundi 17 octobre 2022, une réunion qui marque la reprise de leurs activités après les élections législatives. Une rencontre qui a été présidé par Madame Ndeye Saly Diop Dieng, une occasion pour les femmes du Mouvement de féliciter la Présidente et Ministre sortante de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants Mme Ndeye Saly Diop DIENG pour ses actions remarquables en faveur de la femme durant les cinq années de son magistère et de formuler des vœux de succès à la nouvelle ministre en charge de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants.

Sous la présidence de Madame Ndeye Saly Diop Dieng, les femmes du Mouvement National de l’APR ont organisé leur première réunion pour la reprise de leurs activités après les élections législatives. Une rencontre qui rentre dans l’objectif de faire un bilan de leurs activités. Sur le plan politique, ce rassemblement a permis d’évaluer leurs activités précédentes mais aussi de se définir un Plan d’actions dont l’objectif principal est d’assurer d’une part la bonne information de l’opinion nationale et internationale sur les politiques publiques en cours et d’autre part, une participation massive des femmes à l’élection présidentielle de 2024.

Ces actions d’information, de sensibilisation et de remobilisation comportent des déclinaisons opérationnelles sous forme de rencontres consultatives bihebdomadaires, de séances de consultations publiques et d’audiences ayant un format de conférences publiques ou d’assemblées générales des femmes de la localité choisie mettant en relief le bilan du Président de la République. Cela dans le but de permettre d’instaurer un climat serein de dialogue avec les populations de toutes les sensibilités politiques, mais aussi de contribuer à faire remonter les points de vue et les demandes des femmes vers les décideurs tout en assurant une mobilisation constante des femmes de l’APR sur le terrain politique.

A l’issue de cette rencontre, les femmes de l’APR ont renouvelé leur engagement à accompagner le Président du parti, son Excellence, M. Macky SALL pour la réalisation de sa vision de faire du Sénégal un pays émergent à l’horizon 2035.