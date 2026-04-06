Pose de la première pierre et lancement des travaux de rénovation de la Zawiya Seydi El Hadj Malick SY (RTA) de Dakar

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Il est des lieux dont la simple évocation suffit à convoquer le recueillement, à apaiser le tumulte intérieur et à rappeler la permanence des héritages invisibles qui structurent nos sociétés. La Zawiya Seydi El Hadj Malick Sy de Dakar appartient incontestablement à cette lignée d’espaces bénis, où le temps semble s’ébrouer avec retenue, loin du capharnaüm des contingences profanes.

Ce lundi 6 avril à 12h00, sur le site même de l’édifice, s’est tenue la cérémonie officielle marquant le lancement des travaux de rénovation, conformément à l’instruction du Khalife général des Tidianes, sous la direction éclairée de Serigne Mame Ousmane Sy Habib qui est présentement en Gambie. Ce moment, d’apparence modeste mais d’une densité symbolique inénarrable, s’inscrit dans une dynamique de restauration matérielle et de préservation spirituelle.

Une cérémonie sobre, mais d’une portée historique

À cette occasion, la pose de la première pierre a été effectuée lors d’une cérémonie empreinte de solennité, placée sous la présidence de Serigne Cheikh Tidiane Sy Dabakh. L’assemblée, loin de tout tintamarre mondain, s’est distinguée par une harmonie rare, où la diversité des présences traduisait l’importance du lieu et de son rayonnement.

Des autorités de la ville de Dakar avec à leurs côtés, la délégation du comité de pilotage de Jamaatoun Nour Assouniya, conduite par son Secrétaire Général Famara Sylla, ainsi que des personnalités telles que Cheikh Ahmed Tidiane Seck et El Hadj Malick Cissé, sans oublier les membres du comité de gestion de la Zawiya

Au-delà du geste inaugural, presque laconique dans sa forme mais profondément chargé de sens, c’est une véritable antienne de transmission qui s’est rejouée sous nos yeux. Car bâtir ou restaurer une Zawiya ne relève point d’une simple lubie architecturale : il s’agit d’un engagement envers la mémoire, d’un refus des œillères de l’oubli, et d’une fidélité à une histoire spirituelle qui traverse les générations.