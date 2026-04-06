Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
IMG 20260406 WA0060

Pose de la première pierre et lancement des travaux de rénovation de la Zawiya Seydi El Hadj Malick SY (RTA) de Dakar

6 avril 2026 Actualité

Il est des lieux dont la simple évocation suffit à convoquer le recueillement, à apaiser le tumulte intérieur et à rappeler la permanence des héritages invisibles qui structurent nos sociétés. La Zawiya Seydi El Hadj Malick Sy de Dakar appartient incontestablement à cette lignée d’espaces bénis, où le temps semble s’ébrouer avec retenue, loin du capharnaüm des contingences profanes.

Ce lundi 6 avril à 12h00, sur le site même de l’édifice, s’est tenue la cérémonie officielle marquant le lancement des travaux de rénovation, conformément à l’instruction du Khalife général des Tidianes, sous la direction éclairée de Serigne Mame Ousmane Sy Habib qui est présentement en Gambie. Ce moment, d’apparence modeste mais d’une densité symbolique inénarrable, s’inscrit dans une dynamique de restauration matérielle et de préservation spirituelle.

Une cérémonie sobre, mais d’une portée historique

À cette occasion, la pose de la première pierre a été effectuée lors d’une cérémonie empreinte de solennité, placée sous la présidence de Serigne Cheikh Tidiane Sy Dabakh. L’assemblée, loin de tout tintamarre mondain, s’est distinguée par une harmonie rare, où la diversité des présences traduisait l’importance du lieu et de son rayonnement.

Des autorités de la ville de Dakar avec à leurs côtés, la délégation du comité de pilotage de Jamaatoun Nour Assouniya, conduite par son Secrétaire Général Famara Sylla, ainsi que des personnalités telles que Cheikh Ahmed Tidiane Seck et El Hadj Malick Cissé, sans oublier les membres du comité de gestion de la Zawiya

Au-delà du geste inaugural, presque laconique dans sa forme mais profondément chargé de sens, c’est une véritable antienne de transmission qui s’est rejouée sous nos yeux. Car bâtir ou restaurer une Zawiya ne relève point d’une simple lubie architecturale : il s’agit d’un engagement envers la mémoire, d’un refus des œillères de l’oubli, et d’une fidélité à une histoire spirituelle qui traverse les générations.

 

 

 

 

 

 

Tags

Vérifier aussi

Capture decran 2026 04 06 a 12.44.34

Affaire Baye Mayoro Diop: le député Bacary Diédhiou dénonce «une faute grave» et appelle Diomaye à le limoger

l’occasion de la célébration du 66e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le 04 avril, le …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved