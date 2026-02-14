Poste de SG à l’ONU : Seydi Gassama invite l’UA à ne pas soutenir la candidature de Macky Sall

La probable candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies continue une susciter une vague de réactions. Si d’aucuns pensent que cette candidature doit être appuyée pour voir un africain à la tête de l’ONU, d’autres pensent plutôt le contraire.

C’est le cas de Seydi Gassama qui appelle l’Union Africaine à opposer son véto à la candidature de Macky Sall. « L’Union Africaine ne doit pas soutenir la candidature à une fonction élective internationale d’un ancien dirigeant dont le régime a commis de graves violations des droits humains », a-t-il déclaré.

Seydi Gassama estime que cette position est conforme à l’un des objectifs de l’Union Africaine qui est de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et des peuples conformément à la CADHP et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme (article 3 Acte Constitutif).

