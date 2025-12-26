Poste : Les syndicats dénoncent la gestion « catastrophique » de l’entreprise

Partager Facebook

Les syndicats de La Poste, regroupés au sein de la convergence SNTPT-SYNAP-SLGP, ont tenu une conférence de presse, ce vendredi, pour dénoncer la gestion jugée « catastrophique » de l’entreprise et les « manquements graves » observés dans la mise en œuvre de son plan social.

Selon les représentants syndicaux, la situation à la Poste est « chaotique », avec un quasi-arrêt des activités et une gestion marquée par « l’incompétence et la malhonnêteté ». Ils estiment que les responsabilités sont clairement établies et que les dirigeants actuels de l’entreprise portent l’entière responsabilité de l’état actuel de La Poste.

Les syndicats dénoncent notamment la gestion « opaque » du plan de départs négociés (PDN), qui a été dénaturé malgré les engagements pris par la direction générale et le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Ils considèrent que la proposition de 30 mois faite par la Direction générale est « ridicule et insultante » pour les travailleurs, et qu’elle ne répond pas aux attentes des agents de la Poste.

Face à cette situation, les syndicats appellent les autorités à prendre des mesures pour restaurer la crédibilité de la Poste et garantir la sécurité des emplois des travailleurs. Par la même occasion, ils disent réaffirmer leur engagement à défendre les intérêts de la Poste et de ses agents, et à poursuivre leur lutte pour la transparence et la bonne gouvernance au sein de l’entreprise.

Les syndicats estiment que le combat qu’ils mènent n’est pas un combat de blocage, mais un combat pour la dignité, la justice sociale et l’avenir de La Poste. À cet effet, ils appellent les travailleurs à rester mobilisés et à se joindre à leur lutte pour défendre leurs droits et leurs intérêts.

Publié par EL HADJI MODY DIOP