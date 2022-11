La Poste et Sen’Eau : Guy veut une commission d’enquête

Le député, Guy Marius Sagna a soumis au Président de l’Assemblée nationale, ce 04 novembre, une proposition de résolution visant la création d’une commission d’enquête parlementaire sur la situation financière et administrative de la Poste.

Selon le député, Guy Marius Sagna, les citoyens méritent de savoir comment le service public de la Poste est géré et d’où provient la crise financière et sociale qui l’empêche d’honorer ses engagements parfois les plus élémentaires.

Document in extenso :