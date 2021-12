Postfinances: 1,5 milliard Fcfa détourné

Un scandale financier éclabousse la direction de Postfinances. Selon les informations de Libération, 1,5 milliard de Fcfa a été détourné et «prêté» à des entrepreneurs, des fournisseurs et à des agents de La Poste qui ont disparu dans la nature. Alex Manga, chef de l’Agence principale, Abdoulaye Faye celui du centre des chèques postaux et le responsable de la grande caisse ont été cueillis par la Sûreté urbaine où ils sont placés en garde à vue. Auteur de la plainte, Saliou Fédior DG de Postfinances, a été viré hier mercredi 1er décembre.

Articles similaires