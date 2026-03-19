Pour défaut de permis: Adama Adus Fall placé sous mandat de dépôt

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Adama Adus Fall a été placé sous mandat de dépôt pour défaut de permis de conduire après un contrôle à Guédiawaye. Il sera jugé en flagrant délit le 25 mars.

Adama Fall a été arrêté par la police de Guédiawaye. Le chroniqueur a été arrêté dans la nuit du jeudi par la police du centre de Guédiawaye lors d’une opération de sécurisation en vue de la fête de Korité. Il aurait été interpellé pour défaut de permis par des éléments du commissariat centrale de Guediawaye dirigé par le commissaire Bodjian.

Déféré tôt le matin au tribunal de Guédiawaye, son sort dépend désormais du procureur du tribunal de Pikine-Guédiawaye.