Pour la non-restructuration de la dette : Les députés se penchent jeudi sur un projet de résolution

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les députés de l’Assemblée nationale du Sénégal voteront, jeudi 26 mars, un projet de résolution pour la non-restructuration de la dette du pays. Mais avant cette date, mardi 24 mars, à 10 heures , il sera procédé à l’examen dudit projet.

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, refuse catégoriquement la restructuration de la dette du Sénégal, malgré un niveau dépassant 132 % du PIB fin 2024. Il juge cette mesure inutile, humiliante et estime que le pays peut honorer ses engagements via des ressources internes et une meilleure discipline budgétaire. Malgré les inquiétudes des analystes, Ousmane Sonko assure que la dette reste soutenable et que le Sénégal parvient à la rembourser depuis plus d’un an. Il affirme que les projections de croissance et de recettes ont été validées par les partenaires internationaux, y compris le FMI.

Le ministre du Budget Cheikh Diba avait déclaré que le Sénégal ne refusait pas la restructuration, par « orgueil ; mais trouvait juste qu’il avait une solution scientifique économique et technique. »

Le Pr Amat Ndiaye économiste avait déclaré qu’une restructuration bien négociée, adossée au FMI, permettrait au contraire de reprofiler la dette, de relancer l’investissement public et de rétablir la confiance des marchés».

Pour rappel, le Sénégal fait face à une crise de la dette aiguë avec un surendettement critique, atteignant près de 132 % du PIB fin 2024, selon le Fonds monétaire international (FMI), suite à la révélation d’une « dette cachée » par le Premier ministre Ousmane Sonko. Depuis lors, le pays a du mal à signer de nouveaux programmes avec le FMI. Les dirigeants de l’Institution de Bretton Woods souhaitent une restructuration de la dette, contrairement aux dirigeants du pays, qui s’y opposent catégoriquement.