Pourquoi la guerre commerciale de Trump par Mamadou Baila Ba, enseignant

Les Etats-Unis sont confrontés depuis plusieurs années à un déficit commercial qui s’explique en partie par les fortes délocalisations et le déficit énergétique. En effet plusieurs entreprises américaines s’installent à l’étranger pour profiter d’une main d’œuvre moins coûteuse et abondante mais aussi d’élargir leurs marchés de consommation. Cette délocalisation a provoqué la perte de millions d’emplois. La dépendance énergétique est très importante. Ce qui affecte la compétitivité.

Par ailleurs, il y’a la concurrence étrangère : les produits américains sont durement concurrencés par ceux de leurs voisins ( Canada, Mexique ) de l’Europe et de l’Asie ( Chine, Japon, Inde etc.) notamment l’automobile.

Par conséquent, la balance commerciale des États -Unis est déficitaire de 1152,97 milliards de dollars en 2023. Cette déficit remonte depuis les années 90.

Pour résoudre ces problèmes, le président américain Donald Trump a imposé des droits de douanes à plusieurs pays. Ce sont des taxes douanières plus élevées sur les importations.

Les produits venant de l’Union européenne et de dizaines d’autres pays sont désormais soumis à des taux de 10 à 50 %. Parmi ces pays, nous avons le Brésil, la Syrie, le Laos, Myanmar et plusieurs pays africains dont l’Afrique du Sud, la Tunisie, l’Algérie, la Lybie, Nigeria etc.

Mais ces droits de douane peuvent entraîner une forte inflation. Par conséquent, affecter le pouvoir d’achat des Américains.

