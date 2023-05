Pourquoi le procès Adji Sarr-Sonko est renvoyé

L’affaire opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr est renvoyée sous huitaine au mardi 23 mai 2023 en audience spéciale. « Les débats ne peuvent pas être ouverts à moins de trois jours de l’interrogatoire d’identité de Ndeye Khady Ndiaye. La loi nous l’interdit. Sur ce, je propose un renvoi à huitaine c’est-à-dire le mardi prochain. » C’est par ces propos que le juge Apolite Ndèye a renvoyé tout le monde sous huitaine. Le dispositif allégé à la salle 4 du tribunal laissait déjà présager un tel scénario.

Me Moussa Sarr, un des avocats de Ndeye Khady Ndiaye, a pris la parole pour demander le renvoi dans un mois afin de prendre connaissance du dossier. « Nous avons un dossier de 471 pages avec des audios, des images, des vidéos, On ne peut pas prendre connaissance du dossier à huitaine. Notre client est poursuivi pour des faits extrêmement graves. Je vous demande le renvoi pour nous mettre dans la possibilité d’organiser notre défense. Il faut renvoyer à un mois voire 45 jours », a demandé Me Moussa Sarr.

Me El Hadji Diouf, avocat de Adji Sarr, a pris la parole pour s’opposer énergiquement à cette demande qui lui semble dilatoire. « Pendant plus de 2 ans, on vient vous dire qu’on a 471 pages ça ne nous intéresse pas. Même s’il y’a de nouvelles constitutions ce n’est pas notre « thiebou dieun ». Il a été assisté depuis la première comparution. Les gens ont suffisamment de temps pour se préparer. Dans ce procès, il y’a des gens qui ont pris la tangente. Ils ont peur de faire face à Adji. Mais nous, nous sommes prêts depuis 2 ans. On n’a pas besoin de 20 jours ou un mois pour se préparer », a clamé l’avocat.

Le juge a pris la parole en dernier pour confirmer la date du renvoi pour le mardi 23 mai 2023, soit dans une semaine.