Pourquoi Macky Sall a perdu sa base de soutien à Touba

Recevant la délégation de l’APR venue transmettre le message de Macky Sall depuis le Maroc, le porte-parole du Khalife général a saisi l’occasion pour faire des révélations sur ses relations avec l’ancien chef de l’État. Ces confidences, particulièrement franches, éclairent d’un jour nouveau les rapports entre l’ancien pouvoir et la confrérie mouride.

Selon Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr, l’emprisonnement de deux figures emblématiques – Karim Wade, fils de l’ancien président Abdoulaye Wade, et Serigne Cheikh Béthio Thioune, guide religieux influent – a eu des conséquences directes sur la base de soutien de Macky Sall à Touba.

Le porte-parole a affirmé que ces décisions judiciaires ont fait perdre à l’ancien président « plusieurs sympathisants et militants à Touba », révélant ainsi les répercussions politiques de ces affaires sur le terrain religieux.