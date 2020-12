POURQUOI ROGER BAMBA ETAIT EN PRISON

Roger Bamba a été arrêté le 7 septembre à son lieu de travail et accusé de ”production, diffusion de propos de nature à troubler la sécurité publique”.

“Quelques jours avant son arrestation, Roger Bamba avait eu des échanges tendus en messagerie privée avec un membre du parti au pouvoir RPG. Ce dernier avait promis de rendre public leurs échanges et les ”propos menaçant la quiétude du pays”, a rapporté son avocat à Amnesty International.

Le jour de son interpellation, M. Bamba a été convoqué à 9h par la responsable des ressources humaines de l’assemblée nationale, où il est employé comme assistant parlementaire. A son arrivée, il est arrêté par des agents de la police, à en croire son avocat.

Il a été détenu à divers endroits avant d’être déféré à la Maison centrale de Conakry le 10 septembre, d’où il a été transféré à l’hôpital dans la nuit du 16 au 17 décembre. Il est décédé quelques heures après son arrivée.

Roger Bamba est l’un des 300 à 400 personnes interpellées ( les chiffres varient selon sources) dans le cadre des contestations électorales liées à la présidentielle du 18 octobre dernier. Sa mort a choqué plusieurs personnes, au-delà de sa famille politique.

Sow, un mois avant Bamba

Un mois jour pour jour avant le décès de Roger Bamba, un autre militant de l’opposition avait lui aussi laissé sa vie en prison.

Arrêté le 24 octobre, Ibrahima Sow, 62 ans, est mort le 17 novembre alors qu’il était toujours sous la supervision des autorités.

Au lendemain de sa mort, le ministère de la Justice a indiqué dans un communiqué que Sow avait été testé positif au Covid-19, puis guéri avant de se “plaindre d’un diabète” et d’être transféré à l’hôpital où il est décédé.

Sa famille et l’Organisation guinéenne des droits de l’hommes (OGDH) accusent les autorités de vouloir dissimuler une mort causée par des actes de torture ou des mauvais traitements en détention.

“Une analyse d’Amnesty International a conclu que, pris ensemble, le schéma des blessures d’Ibrahima Sow suggère fortement l’infliction de brûlures à l’aide d’une tige de fer chaud ou d’un objet similaire. Les blessures sont des preuves très solides de mauvais traitements. Ces blessures pourraient être la cause de la mort d’Ibrahima Sow”, a déclaré Amnesty International dans un rapport publié le 15 décembre (deux jours avant la mort de Roger Bamba) et titré “Guinée : des forces de défense et de sécurité ont commis des homicides dans des quartiers favorables à l’opposition après l’élection présidentielle”.

Au moins 109 personnes mortes en détention

“En Guinée, les prisons sont surpeuplées et les conditions de détention sont inhumaines”, a déclaré à la BBC Kine-Fatim Diop de l’ONG des Droits de l’Homme.

Selon l’administration pénitentiaire, cité par Amnesty, on compte en octobre 2019 quelque 4 375 personnes (2 370 en détention provisoire) détenues en octobre 2019 dans 33 prisons à travers le pays, la capacité d’accueil totale étant de seulement 2 552 places.

Il y a 1 468 personnes détenues à la prison centrale de Conakry dont 1 001 sont en détention provisoire alors que cette prison a seulement une capacité totale de 500 prisonniers.

L’ONG qui surveille les conditions de détention dans les prisons du pays, confie que les autorités guinéennes n’ont pas été en mesure de transmettre des statistiques exhaustives sur le nombre de morts en détention depuis 2015.

“Une estimation prudente établirait à au moins 109 personnes le nombre de personnes mortes en détention entre 2015 et octobre 2019, bien que les chiffres réels soient probablement plus élevés”,

Selon les autorités pénitentiaires, la plupart des décès en détention sont dus au béribéri (une maladie causée par le déficit d’une vitamine) et à des maladies infectieuses. Plusieurs détenus sont également morts des suites de malnutrition aiguë ou d’actes de violence.