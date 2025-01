Poussé vers la retraite dans la lutte: Gris Bordeaux réagit répond à ses détracteurs « Je suis un sportif, je vais répondre dans l’arène… »

Partager Facebook

Gris Bordeaux a répondu à ses détracteurs. Le tigre de Fass compte tirer les enseignements de cette nouvelle défaite pour mieux rebondir. Lors de son dernier face à face avec Zarco qu’il l’a battu, le lutteur de Fass ne compte pas se laissé faire.

Alors qu’on parle de Dix (10) ans sans victoire, le troisième tigre de Fass a été fortement critiqué suite son revers face à Zarco le 12 janvier passé. Aprés cette défaite, Gris Bordeaux est sorti de son mutisme après les sorties de ses proches qui ont parlé de son état de santé. Selon lui, cette défaite fait partie des plus amères de sa carrière. « C’était douloureux pour moi et mes supporters. Parce que moi, même quand je perds, tout le monde reconnait que j’ai fait les efforts qu’il faut. Mais cette fois-ci, rien de cela n’a eu lieu. Je ne peux pas tout expliquer mais ce sont les leçons à tirer. Je suis un sportif. J’écoute attentivement les réactions mais je sais discerner les critiques constructives ou pas. J’ai de l’expérience dans la lutte et je sais qu’il va avec les débats. Mais je vais répondre dans l’arène » a-t-il répondu.

Interpellé sur les spéculations concernant l’écurie Fass où des observateurs comparent souvent Moustapha Gaye à Gris Bordeaux, il affirme ne pas se sentir délaissé « il (Tapha Gueye) a été plus chanceux en terme d’encadrement, de popularité ». « Je suis venu à Fass en 1997 après le combat Tyson vs Moustapha Gueye » souligne-t-il en précisant qu’il a une bonne expérience de la lutte.

Le frère de Gris Bordeaux a également partagé sa tristesse face à l’échec de son aîné.

«Les gens évoquent les dix ans de disette de Gris Bordeaux, mais ils oublient qu’il n’a affronté que 4 adversaires durant toute cette période. Il s’agit de Balla Gaye 2, Modou Lô, Ama Baldé et Zarco. Gris a affronté les meilleurs de l’arène. Et Il a été à chaque fois acclamé à la fin de ses combats. La défaite fait mal à Gris au point qu’il a versé quelques larmes.

La douleur est plus grande parce que Gris n’a presque rien proposé. Il ne s’est pas bagarré. Il n’a pas non plus lutté. Notre déception est plus grande que toute autre », a déclaré le lutteur de Fass.