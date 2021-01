Pratique et très tendance, le Look crâne rasé

Le seul rasoir conçu spécifiquement pour le crâne !

Description

Extrêmement maniable et ergonomique, HeadBlade Sport se place dans la paume de la main. Il vous aide à épouser la forme du crâne et permet de contrôler l’angle de la lame sans effort, évitant les risques de coupures et d’entailles. Les roues arrières et la triple lame assurent un rasage parfait, ultra-rapide et en douceur.

Headblade Sport peut aussi s’utiliser sur le visage ou le corps.

Conseil d’utilisation

A utiliser avec une crème à raser et un lotion après rasage.

Les roues vous aident à épouser la forme du crâne. Maintenez-les en contact avec la peau en décrivant d’amples mouvements droits pour un rasage parfait.

Exemple : HeadSlick crème à raser au menthol et ClearHead lotion après rasage anti-boutons.