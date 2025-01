Précédemment nommée PCA du Théâtre national Daniel Sorano: Queen Biz suspend provisoirement ses activités musicales

Partager Facebook

La chanteuse Coumba Diallo, « Queen Biz », a été récemment nommé en tant que Présidente du Conseil d’administration (PCA) du Théâtre national Daniel Sorano. Une decision qui a été officialisée lors du Conseil des ministres du mercredi 22 janvier 2025. Toutefois, l’artiste chanteuse ne compte pas alterner ces deux fonctions et compter en effet geler ses activités artistiques.

Coumba Diallo, alias Queen Biz, a été nommée Présidente du Conseil d’administration (Pca) du Théâtre national Daniel Sorano. Conséquence de cette promotion, la chanteuse a suspendu ses activités artistiques. L’information a été confirmée dans une publication sur sa page Facebook.

Cette dernière a remercié le président de la République pour cette distinction et a annoncé la suspension temporaire de ses activités artistiques et musicales, afin de se consacrer pleinement à ses nouvelles responsabilités. « Je mesure l’importance que revêt cette nouvelle responsabilité et assure de la remplir avec humilité, honneur et dévotion…… Pour assumer pleinement mon rôle de PCA et mieux servir mon pays, j’ai décidé de suspendre mes activités artistiques et musicales ».

Pour rappel, Coumba DIALLO, plus connue sous le nom de Queen Biz, artiste et titulaire d’un Master II en Sciences Politiques, Relations Internationales et Diplomatie. Elle remplace à ce poste, Monsieur Keyssi BOUSSO.