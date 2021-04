La première visite du chef de la diplomatie américaine en Afrique a eu lieu ce mardi et de manière virtuelle en raison de la pandémie. Antony Blinken s’est notamment entretenu avec le président kényan, Uhuru Kenyatta et le président nigérian, Muhammadu Buhari.

La présidence kényane a déclaré dans un communiqué publié à l’issue de la réunion que M. Kenyatta s’était engagé à développer les relations bilatérales entre les deux pays et à créer un partenariat solide avec les Etats-Unis.

MM. Kenyatta et Blinken ont également discuté du rôle accru que joue actuellement le Kenya en matière de paix et de sécurité régionales en tant que membre du Conseil de sécurité de l’ONU. M. Kenyatta a salué la décision des Etats-Unis de revenir dans l’Accord de Paris, et a félicité le président Joe Biden d’avoir organisé le récent sommet virtuel des dirigeants sur le climat, un événement qui visait à consolider la solidarité mondiale dans ce domaine.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a exhorté mardi l’Afrique à la prudence face au poids grandissant de la Chine, et a promis un engagement plus conséquent des Etats-Unis sur le continent. Le secrétaire d’Etat s’exprimait lors d’échanges avec le président nigérian Muhammadu Buhari et son homologue kényan Uhuru Kenyatta, organisés virtuellement à cause de la pandémie.

Il a aussi fait une visite virtuelle de plusieurs sites, notamment un hôpital de campagne et des entreprises d’énergie renouvelable soutenues par les Etats-Unis. A des jeunes africains qui avaient étudié aux Etats-Unis, Antony Blinken a dit espérer que les nations africaines abordent leurs relations avec d’autres pays “avec les yeux grands ouverts“.

M. Blinken s’est inquiété du fait qu’un certain nombre de pays se sont retrouvés avec des dettes insoutenables après avoir contracté des prêts chinois, la Zambie étant devenue la première économie africaine en défaut de paiement durant la crise sanitaire. “Nous croyons en l’Afrique, nous avons confiance dans son potentiel extraordinaire“, a assuré le chef de la diplomatie américaine. “Votre succès est notre succès et nous voulons investir dedans, mais de la bonne façon.“

Le président Joe Biden a promis un partenariat renforcé avec l’Afrique, un renversement notable par rapport à la politique de son prédécesseur, Donald Trump ayant été le seul président américain à n’avoir pas visité l’Afrique pendant son mandat.

Lors de son échange avec le secrétaire d’Etat américain, le président nigérian Muhammadu Buhari a aussi remercié Joe Biden d’avoir levé les restrictions sur les visas vers les Etats-Unis pour les ressortissants de son pays.