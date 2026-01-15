Uploader By Gse7en
Préparatifs des JOJ 2026 : Le Préfet de Dakar demande la libération des emprises de Gueule tapée et ses dépendances

15 janvier 2026 Actualité

Le Préfet du département de Dakar a publié un communiqué pour informer les occupants du Boulevard de la Gueule Tapée et ses dépendances qu’ils doivent libérer les lieux au plus tard le dimanche 18 janvier 2026.

En effet, selon l’autorité administrative, cette décision fait suite à des travaux de mise à niveau et d’aménagement de la voirie prévus pour améliorer la circulation, la sécurité des usagers et le cadre de vie des riverains dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026.

Les commerçants et autres occupants sont invités à quitter les lieux pour permettre le démarrage des travaux dans de bonnes conditions. Passé le délai indiqué, le Préfet de Dakar indique que des mesures appropriées pourront être prises pour assurer la libération des emprises.

