Présentation du projet d’unité de recyclage à Bagaya

9 octobre 2025 Actualité

Ce mercredi 08 octobre 2025, la Commune de Balingore, en partenariat avec Vision 2000, a présenté à la population du village de Bagaya le projet d’aménagement d’une unité de recyclage des déchets plastiques.

Cette rencontre a permis d’échanger avec les habitants sur les enjeux environnementaux et les bénéfices attendus de ce futur espace de recyclage pour la communauté.

Comme le dit si bien l’adage : « Ce qui se fait pour toi, sans toi, se fait contre toi. »


C’est dans cet esprit de dialogue et d’inclusion que le magistrat de la Commune, Dr Youssouph SANÉ, veille à associer ses concitoyens à toutes les étapes de la prise de décision, afin de bâtir ensemble un développement durable et partagé.

