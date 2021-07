Présidence de FSF: Diagna Ndiaye valide Augustin pour un 4eme

Me Augustin Senghor est candidat à sa propre succession, à la quête d’un quatrième mandat de président de la fédération sénégalaise de football (FSF). L’annonce a été faite ce mercredi, par le site officiel de la ville de Gorée dont il est le maire. Me Senghor devra toutefois se résoudre à batailler avec le président de Génération Foot, Mady Touré, qui a été le premier à annoncer sa candidature à la présidence de la FSF tandis que d’autres s’opposent à la candidature du Maire de Gorée.

« Augustin Senghor est un bon président ». C’est Mamadou Diagna Ndiaye qui le dit. Le président du Comité national olympique et sportif du Sénégal (Cnoss), dans un entretien exclusif accordé à la chaîne Itv, estime qu’à ce jour, rien n’interdit à l’actuel président de la fédération de football à briguer une 3e candidature à tête de l’instance dirigeante du football local.

« Rappelez-vous, quand j’étais invité par le régime du président Wade, et sur invitation de La Fifa à m’impliquer dans le comité de normalisation. À l’époque, tout était bloqué. Le ballon ne roulait plus. Ils m’ont donné avec Jérôme Champagne, Secrétaire général de la Fifa à l’époque, un cahier des charges. J’ai essayé. Et je pense que on a pas mal réussi. On avait même pu renflouer les caisses ( Fsf). L’Etat nous soutenait, et on avait la confiance de la Fifa.

Le foot avait repris. Toutes les équipes qui sont là aujourd’hui étaient avec moi à l’époque. C’étaient les présidents Augustin Senghor, Saer Seck, Abdoulaye Sow…. On avait travaillé ensemble. Donc, il n’y a rien qui interdit à Augustin Senghor à se représenter. Ni dans le fond ni dans la forme des textes. Je pense qu’il a été un bon président et il est un bon président », a fait savoir M. Ndiaye.