Présidence de la République : Bassirou Diomaye Faye préside la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an du personnel

9 janvier 2026 Actualité

Le Président de la République a présidé ce vendredi 09 janvier 2026 la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An du personnel de la Présidence de la République.

Cette rencontre républicaine a été marquée par la réception des vœux du personnel, dans un esprit de solennité, de considération mutuelle et de respect des institutions. Elle a également constitué un moment de cohésion et de reconnaissance du travail accompli au quotidien par les agents engagés au service de la Présidence.


Dans un climat de confiance et de responsabilité partagée, cette cérémonie a illustré l’attachement constant aux valeurs de rigueur, de continuité de l’État et de service public, qui fondent l’action de la Présidence de la République.

