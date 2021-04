Présidence: Les chargés de mission ô secours de Macky

Les chargés de mission de la présidence de la République ont fait face à la presse, hier, pour parler des attaques dont le président Macky Sall est victime. Dakha Kane et ses camarades chargés de mission de la présidence de la République ont tiré sur l’opposition. Dans leur discours, ils ont indiqué que : « L’opinion sénégalaise a été manipulée par une poignée d’opposants en manque de repères». Revenant sur ces évènements malheureux, ils soulignent : «Notre pays, depuis un certain temps semble sombrer dans une série de désinformations, de manipulations de calomnies et de dénigrements envers l’Etat et le président de la République». Occasion qu’ils saisiront pour mettre les points sur les «i». «Nous chargés de mission de la Présidence de la République, sommes plus que jamais déterminés à porter la communication partout où besoin se fera sentir dans le but de vulgariser les réalisations du chef de l’Etat Macky Sall et de son gouvernement». Non sans réaffirmer leur engagement et leur soutien total au président de la République Macky Sall et à son gouvernement. «La Sénégal a toujours été cité en exemple en matière de démocratie en Afrique et dans le monde entier. Personne ne peut donc porter atteinte à cette victoire obtenue par la clairvoyance d’un homme d’Etat tel que le président Macky Sall», estiment les chargés de Mission de la présidence. S’érigeant en défenseur de la République, ils ont listé les réalisations du président Macky en matière d’infrastructures, de création d’emploi, d’accompagnements sociaux… «Dans un contexte marqué par la crise sanitaire du Covid 19 et ses conséquences aux plans national et international, le président Macky Sall a fourni d’énormes efforts afin de doter le Sénégal de vaccins anti – Covid à temps. Il a construit de nouvelles structures sanitaires de dernières générations à Kaffrine, Kédougou, Sédhiou et Touba. A cet effet, nous saluons la vision du chef de l’Etat qui, depuis son accession à la Magistrature suprême a redynamisé le secteur des énergies de l’éducation de la santé des infrastructures routières, aériennes, ferroviaires et maritimes», souligne leur porte-parole Dakha Seck. Coté social, ils ont la politique sociale du président Macky Sall à travers la Couverture maladie universelle (Cmu), la carte d’égalité des chances, les bourses de sécurités familiales, le projet des 100 mille logements sociaux, la réduction du coût du loyer, l’allègement de l’impôt sur le revenu pour les salariés, la diminution du coût des denrées de première nécessité, l’allègement des travaux des femmes dans le monde rural avec l’acquisition de matériels modernes… Ils ont, par la même occasion, listé les réalisations du président en matière de politique d’emploi pour les jeunes. «S’y ajoute une politique de jeunesse forte avec un record en recrutement dans la fonction publique et les emplois agricoles avec l’avènement des Dac, la création des centres de formation aux métiers du bâtiments et des travaux publics, le financement des jeunes par la création de la Délégation de l’entreprenariat rapide (Der), l’économie sociale et solidaire, le 3Fpt, le Fongip, le Fonsis… Sans compter les 450 milliards annoncés récemment par le chef de l’Etat lors de son discours à la Nation»