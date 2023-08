Présidentielle 2024: Le comité de BBY pose des chartes pour le choix du prochain candidat

Cette charte signée par tous les candidats à la candidature de la coalition BBY comporte 13 articles qui tiennent compte des principaux généraux de droit, des grands équilibres macro-politiques et du caractère républicain et démocratique du Sénégal.

Article 1 : Le candidat choisi officiellement sera le candidat de BBY, de l’APR et du Président Macky Sall, étant le plus consensuel de tous et de toutes.

Article 2 : Il dirigera une large équipe composée de compétences, de talents et d’expérience, qui contribuera activement à la réalisation de ses objectifs.

Article 3 : Les candidats non retenus s’engagent devant Dieu, devant les partis membres de BBY et sur l’honneur, à accepter le choix définitif.

Article 4 : Les candidats non retenus doivent s’engager sur l’honneur à soutenir activement sur le terrain le candidat de BBY pour une victoire au 1er tour de l’élection présidentielle de 2024.

Article 5 : Le candidat choisi doit s’engager sur l’honneur à consolider les acquis de BBY et à continuer à élargir ses bases afin de travailler pour son ancrage définitif.

Article 6 : Le candidat de BBY s’engage à poursuivre et enrichir le Plan Sénégal émergent (PSE) pour le développement du pays.

Article 7: Le candidat choisi restera fidèle à la devise de BBY : « gagner ensemble, gouverner ensemble » afin de promouvoir l’inclusio, et le dialogue.

Article 8 : Le candidat s’engage à consolider le bloc pour le suivi des recommandations issues du Dialogue national, favorisant ainsi la participation citoyenne dans la gouvernance du pays.

Article 9 : Le respect de l’environnement, la préservation de l’écologie et la promotion du développement durable seront des priorités pour le candidat.

Article 10 : Le candidat s’engage à œuvrer pour la préservation de l’unité et de la cohésion nationale, en valorisant l’exception sénégalaise et la diversité culturelle.

Article 11 : Le candidat de BBY travaillera à renforcer la sécurité nationale et à lutter contre les nouvelles menaces et le terrorisme sous toutes ses formes.

Article 12 : Le candidat s’engage à gérer de manière responsable, transparente et équitable les ressources pétrolières et gazières du pays, dans le respect des normes internationales et en veillant à l’intérêt supérieur du peuple sénégalais.

Le candidat garantira également la protection de l’environnement et la préservation des droits des communautés locales affectées par ces activités.

Article 13 : Le candidat choisi s’engage solennellement à respecter intégralement cette charte et à en faire son guide tout au long de son mandat présidentiel, dans l’intérêt supérieur de la nation sénégalaise, de ses citoyens et des militants de la démocratie.



Fait à Dakar le XY août 2023