Présidentielle 2024: Macky et Sonko sont déjà en position de campagne

Chaque jour qui passe, les choses semblent être claire aux yeux des Sénégalais et certaines éléments nous rapproche de plus en plus de cette réalité. Macky Sall n’a toujours pas édifié la question du troisième mandat. Le chef de l’Etat ne cesse de poser des actes qui font douter les sénégalais. Sa dernière trouvaille est sa balade « improvisée » du week-end passé. Un mauvais coup de pub pour les observateurs.

La question du troisième mandat est loin d’être un projet abandonné par le Président Macky Sall. Macky Sall était dans la banlieue dakaroise le week-end dernier. On a vu dans les vidéos largement reprises sur les réseaux sociaux, un Macky, à bord de sa voiture, tout sourire dehors pour aller à la rencontre des sénégalais. Et pour Yoro Dia Macky Sall tente de convaincre les sénégalais pour un autre mandat à Macky. Dans lesdites vidéos, on a vu des militants déguisés, présenter « le troisième mandat comme une demande sociale ». Mais cette stratégie n’a aucune chance d’aboutir car ce que les sénégalais n’ont pas accepté pour Abdoulaye Wade, ils ne l’accepteront pas pour Macky Sall.

Malheureusement pour Sonko, il n’arrive pas encore à dompter Touba. Tout comme Macky Sall, la cité de Bamba se refuse de tomber sous l’escarcelle d’un autre parti politique. Et le coup bas que Sonko a fait au porte-parole du Khalife général des Mouride lors du Magal n’est pas passé inaperçu chez les talibés. Le maire de Ziguinchor avait zappé Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké lors de ses visites. Comme quoi la relation entre les deux hommes n’est plus beau fixe. Ce projet de troisième mandat agité ces derniers jours pourrait accélérer l’arrivée du leader de Pastef au pouvoir. Le « tout sauf Macky » s’accentue et le patriote en chef sera le premier à en bénéficier.

Contrairement à Karim, qui refuse de se battre pour ses droits, Sonko a toujours fait face au locataire du Palais. Un engagement payant si cela aboutit à son élection en 2024. Alors le chef de l’Etat ferait mieux de descendre de son petit nuage et préparer le candidat de Benno qui arrêtera Sonko. Et Sonko ne devrait pas non plus prendre son pied. Le présumé bourreau d’Adji Sarr doit, d’abord, régler ses problèmes judiciaires dans l’affaire Sweet Beauty. Car une condamnation lui sera plus que fatale.