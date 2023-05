Présidentielle 2024: MODEL démarre ses consultations

Le Mouvement pour la Démocratie et les Libertés (MODEL) a mis en place une commission stratégique, chargée de réfléchir sur la vie du parti et de définir une démarche cohérente en vue des élections présidentielles de 2024.

Dans un communiqué rendu public, cette activité a réuni sous la houlette de so président, Ibrahima Sall, une présence massive des représentants des départements, des cadres, des jeunes et des femmes. Ainsi à l’issue de cette conclave, plusieurs actions ont été tracées, parmi lesquelles la consultation de plusieurs partis et organisations susceptibles d’être de futurs alliés pour les futurs échéances électorales de 2024.

Le communiqué renseigne le comité stratégique sera chargé de mettre en place l’organisation définie pour la participation aux élections de 2024. Cette rencontre a aussi permis la reprise effective des activités du parti.

« Après la tournée nationale sanctionnée par un rapport de 400 pages, d’une délégation du parti qui a visité 400 communes et 11 régions, le comité stratégique demande à la délégation de poursuivre sa mission afin de permettre au Président de commencer la sienne.

Il a été aussi mise en place 10 commissions qui seront chargées d’exécuter les décisions prises par le comité stratégique », lit-on dans la missive.

Et de poursuivre: »Cette nouvelle donne constitue une source de motivation car la reprise du flambeau aux élections présidentielles de 2024 doit être notre principal objectif.

Une future réunion, regroupant les 46 départements sera convoquée très prochainement ».

Ngoya Ndiaye