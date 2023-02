Présidentielle 2024 : S’il est candidat « MACKY DAFAY GAGNÉ DÈS LE 1ER TOUR, … » (SOULEYMANE NDIAYE)

Le Directeur général de la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (SAPCO) a déclaré, vendredi, que le président Macky Sall sera le candidat de l’Alliance pour la République (APR) en 2024. Souleymane Ndiaye estime que la Constitution le permet de tenter un « second quinquennat ».

« On ne parle même pas de troisième mandat mais de second quinquennat. Comme la Constitution le lui permet, le président de la République Macky Sall sera notre candidat en 2024 et on va gagner dès le premier tour« , a -t-il notamment déclaré dans l’émission Rfm Matin.

Parole du président de la République

Il rappelle que la Constitution est la charte fondamentale de la Nation. Selon le patron de la Sapco, la parole du président de la République n’est pas au-dessus de la Constitution du Sénégal.

Constitution

Et de rappeler : « La Constitution dit que le président est élu pour un mandat de 5 ans« . Maintenant, poursuit-il, quiconque peut se tromper. « Si tel est le cas on peut le dire. Cela n’a rien avoir avec le mensonge », a-t-il conclu.