Présidentielle 2024 : Thierno Mouhamadou Malany Sow, Khalife de Digane, vote Macky

Le Gamou annuel de Thierno Mouhamadou Malany Sow s’est tenu, ce week-end, à Lat Mingué. Lors de la cérémonie officielle tenue en présence du Conseiller spécial du Président de la République, El Hadji Malick Guèye, le Saint homme n’a pas tari d’éloges envers le Chef de l’Etat. Ainsi, il lui réitère engagement et se dit prêt à formuler d’ardentes prières pour qu’il reste aussi longtemps à la tête du Sénégal.

Après le Khalife de Thiénaba, c’est autour de Thierno Mouhamadou Malany Sow, de voter Macky pour la prochaine Présidentielle de 2024. Ce week-end, lors de la cérémonie officielle de son Gamou annuel tenu à Lat Mingué Commune

(Kaolack), le Khalife de Digane n’a pas caché sa volonté de voir le Président Macky rester au pouvoir au-delà de 2024: » C’est un immense plaisir de voir El Hadji Malick Guèye, digne et illustre fils de Lat Mingué envoyé, ici, pour représenter un autre et digne fils du Sine Saloum et du Sénégal, le Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall. El Hadjibou Malick Guèye est notre fierté et il a beaucoup fait pour sa localité. Quant’au Président Macky, il est un grand homme qui, depuis 2012, a su révolutionné le Sénégal dans plusieurs dommages. Nous pensons, sur ces entrefaites, qu’il doit rester pour continuer cette dynamique salvateur pour mener le pays vers l’émergence. Pour ce faire, nous ne lésinons sur aucun moyen. Nous allons formuler d’ardentes prières pour ce brave bienfaiteur et bâtisseur du Sénégal moderne », a dit dans son discours le religieux. L’envoyé du Président à cet événement religieux, El Hadji Malick Guèye a, lui,soutenu: » Le Président Macky accorde beaucoup d’importance et a beaucoup de considération pour l’Islam et il le manifeste dans ses actes de tous les jours. Le programme de modernisation des cités religieuses le montre et biens d’autres initiatives. Je suis venu en son son pour le représenter dignement. Prie pour son second quinquennat en 2024″, a laissé entendre l’ancien député libéral et,non moins, Coordonnateur du mouvement » And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal » qui était accompagné d’une forte délégation du Dr Boubacar Sy, responsable politique APR à Lat Mingué.