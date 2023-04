Présidentielle de 2024 : Idrissa Seck déclare sa candidature !

Idrissa Seck a enfin clarifié les choses. Il a déclaré qu’il compte être candidat à la présidentielle de février 2024.

«Est-ce pensable qu’il y ait une élection présidentielle au Sénégal et qu’Idrissa Seck, vivant et en bonne santé ne soit pas candidat ? Est-ce que je serai candidat ? La plus courte réponse c’est oui», a déclaré le leader de Rewmi durant sa conférence de presse.

Quant à une éventuelle candidature du président Macky Sall à la future présidentille, il dit avoir consulté le Pr Sérigne Diop, un des plus éminents juristes du pays, sur la question. « Serigne Diop m’a dit qu’il n’a pas le droit d’être candidat et qu’il n’y a aucune issue par laquelle il peut passer pour en avoir le droit. Il me l’a dit », a déclaré M. Seck face à la presse.