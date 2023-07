Présidentielle : El Hadji Malick Guèye invite l’APR et le BBY à rejoindre Idy…

El Hadji Malick Guèye, leader du mouvement « And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal » se félicite de la posture républicaine et courageuse du Président de la République Macky Sall. L’ancien député libéral et, non moins, Conseiller spécial du Chef de l’Etat parle de décision historique qui va faire tache d’huile: « Le Président Macky mérite d’entrer dans le Panthéon des grands hommes. L’histoire retiendra pour toujours son comportement républicain.

En décidant de ne pas briguer un autre mandat, il nous montre la voie et on s’en félicite », lance El Hadji Malick Guèye de Lat Mingué qui invite le partisans du régime marron-beige à venir se ranger derrière Idrissa Seck pour sauver la sécurité du pays: » Le Sénégal à l’image des autres pays de l’Afrique et, notamment, l’Afrique de l’Ouest, vit un contexte lourdement chargé qui appelle à une conscience collective. Comme je l’ai toujours soutenu, après le Président Macky, Idrissa est le seul capable de faire bouger les lignes. Sur ce, j’invite l’APR et la Coalition BBY à venir le soutenir pour la prochaine Présidentielle de 2024″, a souhaité l’ancien parlement libéral.