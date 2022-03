Présidentielle Française: Lassalle envisage de se retirer de la course

Jean Lassalle a affirmé mardi envisager de se retirer de la course à l’Elysée, fustigeant une élection « qui n’a plus aucun sens » avec peu de débats, auxquels il n’est pas invité, lors d’une audition sur la décentralisation.

Tout le monde s’accorde à dire que cette campagne est bizarre (voire inexistante), et que l’absence de débats télévisés n’a pas franchement amélioré les choses. Mais il y a deux candidats qui sont particulièrement remontés contre la tournure que prennent les événements : Jean Lassalle et Philippe Poutou.

Après avoir passé des mois à sillonner les territoires pour obtenir 500 parrainages dans l’espoir d’avoir environ un mois d’exposition médiatique, les deux « petits candidats » l’ont un peu mauvaise d’être exclus des rares émissions prévues avant le premier tour.

« Oui, je l’envisage fortement à l’heure qu’il est », a expliqué le député des Pyrénées-Atlantiques au lendemain d’une première soirée télévisée où 8 des 12 candidats à la présidentielle ont confronté leurs idées et à laquelle il n’avait pas été invité, tout comme Philippe Poutou, Nathalie Arthaud et Nicolas Dupont-Aignan.

« Aujourd’hui, lorsque vous n’êtes plus invité, eh bien vous ne pouvez plus faire semblant », a-t-il ajouté, laissant entendre qu’il ne serait pas non plus invité à « deux autres malheureux débats » prévus dans les prochaines semaines.

D’autant que la socialiste Anne Hidalgo, parfois derrière eux dans les sondages, est pour sa part invitée. « Je ne sais pas si je serai encore candidat ce soir, parce que cette élection n’a plus aucun sens. Elle ne ressemble plus à rien. Il reste deux malheureux débats auxquels je ne serai pas invité, pas plus qu’hier soir », a déploré Jean Lassalle invité mardi des rencontres des Libertés locales à Montrouge.