Présidentielles 2024: Le Mouvement pour le Développement « SUNU GAAL CA KANAM » s’engage dans la guerre

LE MOUVEMENT POUR LE DÈVELOPPEMENT SUNU GAAL CA KANAM informe l’opinion nationale et internationale qu’il a tenu une conférence de presse le 19 octobre 2022, dont le but était de lancer un appel aux éventuels candidats pour l’élection présidentielle de 2024 afin de permettre au Mouvement de choisir un candidat.

Interpellé par une journaliste sur les démarches de régularisation foncière du terrain CRD dans l’ancien aéroport de Yoff par les populations de TANK, le Président du Mouvement a salué l’action des ministres Mame Mbaye Niang et Abdoulaye Saidou Sow, tout en défendant les intérêts des populations de TANK.

A notre grande surprise, le Ministre Mame Mbaye Niang a porté plainte pour diffamation contre le Président du Mouvement Ousmane Ndoye. Convoqué à la DIC le vendredi 28 octobre et re-convoqué le 31 octobre 2022, l’affaire suit son cours.

Le Mouvement Pour le Développement « SUNU GAAL CA KANAM », qui est en train de gagner du terrain en s’implantant dans toutes les régions du Sénégal et dans la Diaspora, déplore cette tentative d’intimidation et d’instrumentalisation de la justice, afin d’éliminer un adversaire politique. Mais cela ne passera pas, In Shã Allah.

LE MOUVEMENT POUR LE DÈVELOPPEMENT SUNUGAAL CA KANAM

Dakar le 31 Octobre 2022