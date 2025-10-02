Primature : Le Conseil National du Numérique (CNN) installé par Ousmane Sonko

Le Premier ministre Ousmane SONKO a procédé, ce jeudi 2 octobre 2025, à l’installation officielle du Conseil National du Numérique (CNN) du Sénégal.

Dans son allocution, le Chef du Gouvernement a rappelé la place centrale qu’occupe le numérique dans les priorités du Président de la République, Bassirou Diomaye FAYE, et dans l’Agenda national de Transformation.

Le CNN est composé de 20 éminentes personnalités issues du secteur public, du secteur privé et de la société civile.

Il s’agit d’un organe consultatif placé sous la coordination stratégique de la Primature, dont les missions sont les suivantes :

• Proposer des recommandations stratégiques sur les politiques numériques nationales ;

• Accompagner la mise en œuvre des projets structurants dans le domaine du numérique ;

• Encourager l’innovation, la création d’entreprises et le développement d’une économie numérique robuste et créatrice d’emplois ;

• Veiller à la coordination et à la synergie des initiatives publiques et privées dans le secteur ;

• Promouvoir l’inclusion numérique, la protection des données personnelles et la cybersécurité.