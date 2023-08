Prison de Sébikotane : Sonko entame son 5e jour de diète

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a entamé une grève de la faim depuis le dimanche 30 juillet 2023 après son placement en garde à vue. Ses centaines de militants et militantes actuellement dans les prisons sénégalaises ont interprété cet acte comme une sorte d’appel à la lutte. C’est ainsi qu’ils ont également entamé une diète depuis ce jour.*

Selon Me Khoureyssi Ba, l’un des avocats du maire de Ziguinchor et de ma plupart des « patriotes » détenus annonce que 10 militantes et sympathisantes de Pastef actuellement détenues à la Maison d’arrêt de Liberté 6 commencent à ressentir les contrecoups de la faim. « Les héroïnes NDÈYE AMY DIA, FALLA FLEUR, PASCALINE DIATTA, en tout 10 amazones de la MAF de Liberté 6 ayant en partage le PROJET PASTEF, ont entamé ce dimanche 30 Juillet une lutte douloureuse contre les affres de la faim et la soif », a informé la robe noire sur sa page Facebook.