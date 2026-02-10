Problématique de la question des bourses et violences à l’UCAD : Le gouvernement annonce l’ouverture d’une enquête et apporte des précisions

Partager Facebook

Le gouvernement du Sénégal a annoncé, mardi, l’ouverture d’une enquête suite aux violences survenues lundi à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) ayant entraîné la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba, inscrit en deuxième année de médecine. Lors d’un point de presse réunissant quatre ministres, les autorités se sont inclinées sur la mémoire du défunt et ont promis de faire toute la lumière sur les circonstances du drame.

Maître Bamba Cissé qui cristalise l’essentiel des critiques est monté au créneau pour apporter quelques précisions sur les évènements d’hier qui ont choqué le pays. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a tout d’abord exprimé la compassion du gouvernement avant d’assurer que l’enquête en cours permettra de faire la lumière sur ce qui s’est passé à l’université. « Je comprends le choc, l’indignation et les interrogations qui s’expriment. Certaines sont légitimes et peuvent se justifier. Je tiens cependant à rassurer tous les citoyens qu’une enquête est en cours pour établir les faits et circonstances qui ont conduit à cette tragédie », a-t-il déclaré.

L’avocat s’est tout de même indigné de l’usage disproportionné de la force publique et de l’excès de zèle constaté dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Il a aussi projeté des vidéos montrant des individus manipulant une grenade lacrymogène qui, selon lui, ne provient pas des forces de l’ordre. Il a, en effet, expliqué avoir agi sur la base des renseignements dont il dispose et qui font état d’une volonté manifeste manifeste des étudiants de détruire certains restaurants du campus social. D’ailleurs, d’après lui, deux restaurants ont été à moitié saccagés. Une situation qu’il déplore tout en invitant les étudiants à beaucoup plus de retenue et de responsabilité.

Emboîtant le pas à maître Bamba Cissé, La ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Yassine Fall, a assuré que « tous les coupables seront traduits devant la justice » dans cette affaire. Elle a précisé que le parquet avait été saisi dès les premières heures afin de mener les enquêtes nécessaires pour situer les responsabilités.

Pour sa part, le ministre des Forces armées, Birame Diop, a défendu l’action des forces de défense et de sécurité, tout en appelant à un dialogue sincère pour surmonter les tensions dans les universités. Il a souligné que les forces de l’ordre agissent dans un cadre strict et avec un souci constant de responsabilité.

Le ministre de l’Enseignement supérieur a, quant à lui, abordé la question des bourses étudiantes, source de tensions dans plusieurs campus du pays. Il a assuré que l’État ne doit aucun arriéré de bourses aux étudiants des universités publiques et que les allocations sont régulièrement payées depuis le début de l’année académique.

Daouda Ngom a indiqué que la source du problème résulte d’une incompréhension entre l’administration et les étudiants. Selon lui, les réformes enclenchées par le gouvernement pour stabiliser la situation des universités du Sénégal ne sont pas une option, mais plutôt une exigence. Il a révélé avoir discuté quatre fois avec les présidents des amicales de l’Université sur la question de la bourse, mais aucune entente n’a été trouvée. Le ministre soutient que le chevauchement des années académiques est aussi problématique et constitue une source de tension. Il a invité, dans ce sens, les universitaires, les étudiants et l’administration du centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) à travailler sur la question afin de trouver une issue favorable.

En conclusion, le gouvernement a appelé au calme et a assuré qu’il communiquera sur les résultats de l’enquête dès leur disponibilité.

