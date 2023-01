Problèmes sur les Pneus: Comment faire le bon choix ?

Le savez-vous, conducteurs de voiture ? Les pneus ont une durée de validité écrite et vous les trouvez sur le mur du cadre. Par exemple, si vous trouvez le numéro 1415, cela signifie que le pneu est fait la quatorzième (14 ème) semaine de l’année 2015. La validité selon les pays est valable de 2 ou 3 ans après la date de sa fabrication.

Les chiffres et la lettre indiqués sur votre pneu forment ce que l’on appelle sa dimension. La dimension de votre pneu est constituée d’une suite de 3 chiffres, suivie de 2 chiffres, une lettre et encore 2 chiffres. En plus de la marque (ex : Goodyear) et du modèle (ex : Efficientgrip), toute une série d’informations se trouve sur le flanc du pneu. Voici comment lire votre pneu en détail : Le premier chiffre (195) représente la largeur du pneu. Elle est exprimée en millimètres (mm). Le deuxième (65) est le rapport hauteur/largueur ( en %), il s’agit d’un rapport entre la hauteur du flanc du pneu et sa largeur (65 veut dire 65% de 195 mm). On utilise aussi le terme section du pneu. La troisième indication (15) est le diamètre de la jante sur laquelle le pneu est monté, exprimé en pouces.

Chaque pneu autorise une certaine vitesse… La lettre L signifie que la vitesse maximale est de 120 km et la lettre M signifie 130 km.

La lettre N signifie 140 km.

La lettre P signifie 160 km…

La lettre Q signifie 170 km..

La lettre R signifie 180 km…

Et la lettre H signifie plus de 200 km….

Dommage qu’il y ait des gens qui achètent des pneus et qui ne connaissent pas cette information, et pire encore que le propriétaire du magasin ne la connaisse pas non plus… Si vous lisez sur le pneu d’une voiture : 3717 : la roue a été faite dans la dans la 37 ème semaine de 2017. Et la lettre H appliquée dessus signifie que le pneu peut supporter une vitesse supérieure à 200 km/h.

COMMENT LIRE LES INFORMATIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS PNEUS ?

Il se peut que vous lisiez d’autres indications sur votre pneu comme par exemple:

Tubeless : indique qu’il s’agit d’un pneu sans chambre à air

M+S : veut dire Mud and Snow. Il s’agit d’un pneumatique qui est, en principe, bon pour l’hiver

UTQG : c’est une norme américaine présente sur beaucoup de pneus en Europe

Extraload, XL, reinf ou reinforced : il s’agit d’un pneu dont l’indice de charge est renforcé