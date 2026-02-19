Procédure de mise en accusation annoncée : Abdoulaye Diouf Sarr clame son innocence

Partager Facebook

L’Assemblée nationale a annoncé, hier, la tenue d’une séance plénière pour mettre en exécution la procédure de mise en accusation devant la haute cour de justice contre les anciens ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Moussa Bocar Thiam.

Face à cette annonce, Abdoulaye Diouf Sarr a rapidement pris la parole via un communiqué, affirmant avec force qu’il abordait cette étape avec « responsabilité et transparence ». Au cœur de sa déclaration, l’ancien ministre tient à rappeler que le rapport de la Cour des comptes, pourtant scruté à la loupe pour sa gestion des fonds Covid-19, ne lui a « imputé aucune infraction financière ». Un argument de poids qu’il compte bien faire valoir.

Loin de se dérober, Diouf Sarr dit attendre « l’ouverture formelle de la procédure » pour prendre connaissance des « griefs précis » qui motivent cette saisine parlementaire.

Poursuivant, le responsable politique n’a pas manqué de réaffirmer son « attachement au respect des institutions de la République et au bon fonctionnement de l’État de droit ».

Se disant conscient de l’impact que de telles accusations peuvent avoir sur son entourage et sa base politique, Abdoulaye Diouf Sarr a lancé un appel à « ses parents, ses amis ainsi que ses camarades de la renaissance Républicaine à garder leur sérénité et leur dignité ». Il les exhorte à maintenir « la confiance dans nos institutions », qu’il présente comme leur « boussole ».

En conclusion de sa déclaration, l’ancien ministre de la santé indique que « la vérité des faits finira toujours par prévaloir. »

