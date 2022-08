Procès de Benjamin MENDY: « Ne dis rien à personne », Le témoignage terrible de l’accusatrice de Mendy

Le procès de Benjamin Mendy s’est poursuivi ce jeudi avec le témoignage d’une deuxième plaignante, présente devant la cour pour répondre au contre-interrogatoire. La jeune femme accuse le joueur français de viol lors d’une soirée d’octobre 2020.

La vidéo de l’enregistrement de sa déclaration à la police fut éprouvante à entendre, tout comme le contre-interrogatoire mené par l’avocate de l’accusé devant la cour. Ce jeudi, le procès de Benjamin Mendy s’est poursuivi avec le témoignage d’une deuxième plaignante. Celle-ci accuse le joueur de Manchester City de l’avoir violée lors d’une soirée d’octobre 2020.

Sa vidéo de son témoignage à la police a été diffusée devant la cour. La plaignante explique qu’elle et des amies ont rencontré Mendy et d’autres personnes dans un bar, dans lequel elle précise y avoir vu Jesse Lingard, alors à Manchester United. La plaignante et ses amies ont ensuite été conviées au domicile du joueur pour une fête. Dans le contre-interrogatoire, elle explicitera que c’est le co-accusé Louis Saha Matturie qui a proposé aux groupes d’amies de venir au domicile de Benjamin Mendy.

Une fois sur place, la plaignante explique que le joueur de Manchester City lui a pris son téléphone dans les mains, pensant qu’elle avait pris des photos de lui ou de son domicile. Benjamin Mendy serait ensuite, selon la victime présumée, montée à l’étage en possession du téléphone. La plaignante l’a suivi pour récupérer son téléphone, et sans autre but selon ses dires, arrivant alors dans une pièce qu’elle ignorait être la chambre du joueur. Pour lui rendre son téléphone, il aurait exigé qu’elle se déshabille Elle précise que Mendy a utilisé ses empreintes digitales pour déverrouiller la chambre et y entrer, avant que la porte ne se referme derrière eux. Elle dit s’être alors sentie piégée. « Je veux mon téléphone, je ne veux pas coucher avec toi, je veux juste partir », dit-elle avoir déclaré à Mendy, qui aurait répondu: « la porte est verrouillée de toute façon ». Le joueur lui aurait alors demandé de se déshabiller en déclarant: « je veux juste te regarder, promis je ne te toucherai pas ». La plaignante dit avoir de nouveau demandé à partir. « Je veux juste te regarder. Tu ne peux pas partir de toute façon. » La plaignante précise que Mendy lui a de nouveau demandé de se déshabiller et a ensuite jeté le téléphone sur le lit. « J’ai eu le sentiment de ne pas avoir le choix et de ne pas pouvoir sortir », précise la plaignante lors du contre-interrogatoire au moment d’expliquer pourquoi elle s’est finalement déshabillée à la demande de Benjamin Mendy. C’est alors que le joueur l’a, selon elle, jetée sur le lit. Elle dit s’être retrouvée « à quatre pattes » (elle reproduit la position après avoir demandé à l’interrogatrice si cela était utile). « Je ne veux vraiment pas coucher avec toi, il faut que je parte », dit-elle avoir répété à Mendy, précisant que Mendy « tirait ses fesses vers lui ». La plaignante raconte que Mendy lui a déclaré « tout va bien, je vais juste m’insérer quelques minutes ».